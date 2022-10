ASCOLTA L'ARTICOLO

La signora Ninfa Di Stefano ha raggiunto il traguardo del secolo. Per la nonnina di Campobello di Mazara, ospite della “Casa Annì”, è stata organizzata una gran festa per il compleanno che l’ha vista protagonista e attorniata da figli e nipoti. La signora Ninfa è stata un’artigiana del cucito: ricava e realizzava le classiche coperte d’inverno, tenendo, altresì, corsi per i principianti dell’arte. A 28 anni ha sposato il marito Pietro Indelicato, dalla cui unione sono nati due figli: Giuseppe e Antonino. Col marito è riuscita a festeggiare sino al 64 anni di matrimonio, prima che il signor Indelicato morisse. Per la festa organizzata alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione e del vice Antonella Moceri, c’erano anche i nipoti Ninfa, Pietro, Fabrizio e Riccardo e le pronipoti Anna e Rosa Maria. Ancora oggi la signora Ninfa Di Stefano allena la sua mente, leggendo libri di preghiera e raccontando poesie agli altri ospiti della struttura gestita da Guido Mangiaracina.

