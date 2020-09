Fra le 300 nuove strade di Campobello di Mazara alle quali verrà dato un nome, ce ne sono due che verranno intitolate alla memoria di due illustri castelvetranesi. La Commissione per la nuova toponomastica ha deciso di intitolare una via nella borgata di Torretta Granitola (l’attuale via TG6) a Maurizio Vignola, medico castelvetranese deceduto nel 2004. Specializzatosi in Pneumologia presso l’Istituto di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Palermo, Vignola ha conseguito il Dottorato Europeo di Fisiopatologia Respiratoria presso l’Università di Montpellier in Francia e poi nominato Professione Ordinario di Medicina Respiratoria nella Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo.

Un’altra via, ma stavolta a Campobello di Mazara (prolungamento nord di via Roma, via CB32), verrà invece intitolata alla memoria dello storico e scrittore Virgilio Titone, anche lui Professore Ordinario di Storia moderna alla Facoltà di Lettere di Palermo a metà degli anni ’50. La collocazione della segnaletica verticale per la nuova toponomastica è stata già avviata da qualche giorno.