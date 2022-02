ASCOLTA L'ARTICOLO

Per la palestra dell’Istituto tecnico per geometri “Vincenzo Accardi” di Campobello di Mazara arriva finalmente il certificato di agibilità. A ottenerlo è stato il Libero Consorzio provinciale di Trapani proprietario della struttura. Da quando l’immobile è stato costruito, più di 30 anni addietro, l’agibilità era stata ottenuta per il blocco di costruzione che ospita le aule e gli uffici, mancava, invece, per la palestra che, nel frattempo, è stata comunque utilizzata. Ora dopo quasi due anni di iter per ottenere l’agibilità, questa è stata rilasciata. Il Geometri di Campobello da alcuni anni è stato accorpato con l’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione