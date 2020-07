In questa stagione, la posizione di leader è mantenuta dalla naturalezza e persino da una sorta di conservatorismo. Non è un segreto per nessuno che la visione maschile e femminile sul trucco differisca sotto tutti gli aspetti. Ad esempio, alcune tecniche di trucco non attirano gli uomini, ma piuttosto li respingono.



Gli uomini, nella loro visione del trucco, si rivelano spesso molto conservatori: ciò che sembra alle ragazze bello ed elegante, agli occhi del sesso più forte, sembra una “pittura di guerra”. Gli specialisti di Lovely, un grande produttore di cosmetici decorativi – hanno messo insieme diversi trucchi per il trucco che sembrano abbastanza rilevanti per le donne, ma allo stesso tempo spaventano la maggior parte del sesso più forte.

Ciglia finte

Molte donne non vedono nulla di male nell’usare ciglia finte, rendendo l’aspetto più espressivo e sexy. Ma agli uomini non piacciono queste “zampe di ragno”, non sono entusiasti delle ciglia artificiali (comprese unghie e capelli) e preferiscono che la donna abbia tutto il più naturale possibile.

Ombre al neon o lucenti

Anche le ombre luminose o brillanti hanno lentamente perso la loro posizione, lasciando il posto a tonalità nude neutre con una trama opaca. Ricorda solo che le tonalità accattivanti sono buone solo per le occasioni speciali, ma nella vita normale, gli uomini preferiscono il trucco naturale e la luminosità della pelle sana.

Mascara colorato sulle ciglia

Astenersi dall’utilizzare le tendenze delle passerelle nel trucco quotidiano, in particolare dalle ciglia colorate. Molto probabilmente, la tua creatività spaventerà non un solo uomo e non susciterà il suo interesse per te.

Nella vita di tutti i giorni, il mascara colorato sembra elegante se lo applichi sul nero, quindi non sembrerà “urlante” e sottolineerà il colore dei tuoi occhi. Se non vuoi preoccuparti di applicare due colori di mascara, usa solo il solito nero o marrone: dipingi leggermente sulle ciglia superiori, a partire dalle radici. Questo sarà sufficiente per rendere il tuo aspetto più delicato e attirare l’attenzione di una persona cara.

Fard troppo rosa

Per qualche motivo, guardando questo prodotto di bellezza, la maggior parte dei rappresentanti del sesso più forte hanno un’associazione con le bambole troppo truccate. Pertanto, prova a scegliere le tonalità più naturali e non andare troppo lontano con la loro applicazione.

Balsamo labbra appiccicoso

Sembra alle donne che più questa sostanza appiccicosa viene applicata sulle labbra, più appariranno più sexy (e più attraenti). Gli uomini, sebbene non esprimano ad alta voce le loro emozioni in questa occasione, in questo caso rifiutano i baci. Altrimenti, dovranno anche sbarazzarsi dell’eccessiva viscosità, e questo può violare tutti i loro piani. Pertanto, i truccatori raccomandano di prestare attenzione ai prodotti con una texture leggera che non lasciano segni (sulla pelle o sui vestiti).

Rossetto scuro

Le tonalità scure di rossetto saturo non passano di moda. Ma, ahimè, ciò che è buono sul podio non è sempre apprezzato dai veri uomini. Più spesso, una donna con rossetto scuro sembra alla metà forte dell’umanità troppo “predatoria” e aggressiva.

Frecce aggressive e smokey eyes

Non importa quanto ci piace tracciare le frecce e fare spessi occhi “fumosi”, gli uomini sono completamente indifferenti a questa tecnica. Non tutti gli uomini credono che gli enormi cerchi neri intorno agli occhi siano sexy. La maggior parte credono che tale trucco renda il loro aspetto troppo aggressivo.

Sopracciglia troppo scure

Concentrarsi sulle sopracciglia è uno dei modi migliori per rendere gli occhi più visibili, per evidenziare le caratteristiche del viso che non sono visibili senza trucco. Inoltre, le sopracciglia ben enfatizzate possono migliorare la simmetria del tuo viso. Alcune ragazze esagerano e al posto delle sopracciglia sui loro volti appaiono due enormi ali di corvo. Certo, questo “spaventa” gli uomini, perché tutta l’attenzione va solo alle sopracciglia.

Lo “stucco” sul viso

Molte donne pensano che un gran numero di strati di fondotinta coprirà tutte le imperfezioni, uniformando il tono della pelle e facendo molte altre cose magiche. Purtroppo non è così. Un fondotinta denso è buono per i servizi fotografici, ma per la vita reale, questo trucco non è molto adatto. Gli uomini sono infastiditi quando invece del viso vedono una “maschera” di fondotinta – strano e innaturale.