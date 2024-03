Con oltre 24.300 imprese agricole rosa la Sicilia conferma il ruolo di leader di Regione di donne impegnate nei tanti comparti. Il dato emerge dall’analisi di Donne Coldiretti su dati del Registro delle Imprese dove il primato femminile siciliano è confermato anche nel settore agrituristico dove le donne gestiscono strutture legate al territorio rivalutato da investimenti mirati. Nell’Isola anche il comparto zootecnico dimostra un dinamismo nelle aree interne dove le allevatrici hanno meno di 40 anni.

Le giovani imprenditrici siciliane puntano sull’innovazione con aziende che però pagano ancora il prezzo della carenza della banda larga che limita le attività.

Il rinnovato fascino della campagna per le donne – rileva Coldiretti Sicilia – trova riscontro nella comune convinzione che quello dell’agricoltura sia diventato un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, anche per le donne che sono peraltro destinate ad aumentare nel tempo.

In molte scelgono l’agricoltura dopo percorsi di studio o esperienze in settori molto diversi, anche per cambiare vita. Non a caso quasi la metà delle domande di primo insediamento in agricoltura delle misure dedicate agli under 40 – sostiene Coldiretti – provengono da ragazze.

L’attenzione all’ambiente tra biologico e biodiversità è premiata da un’attività che salvaguardia l’ambiente chiudendo la filiera con la vendita diretta in azienda o nei mercati di Campagna Amica.

La leadership siciliana – commenta Santina Interrante, responsabile regionale Coldiretti Donne– rappresenta una grande conferma del lavoro svolto e della modernità apportata dal patrimonio di opportunità che anche grazie alla caparbietà sta dando i risultati.

Nella foto la responsabile regionale Coldiretti Donne di Messina, l’allevatrice Tiziana Buemi

Regione Numero imprese agricole rosa ABRUZZO 8.619 BASILICATA 5.994 CALABRIA 9.300 99CAMPANIA 19.634 EMILIA ROMAGNA 11.041 FRIULI-VENEZIA GIULIA 3.275 LAZIO 13.220 LIGURIA 2.869 LOMBARDIA 8.966 MARCHE 6.181 MOLISE 3.236 PIEMONTE 11.858 PUGLIA 23.049 SARDEGNA 7.793 SICILIA 24.338 TOSCANA 11.785 TRENTINO – ALTO ADIGE 4.720 UMBRIA 5.137 VALLE D’AOSTA 373 VENETO 14.140 TOTALE 195.528

AUTORE. Redazione