Se c’è un gioco molto conosciuto in Italia, è il SuperEnalotto: lo conoscono sia le persone che si sono trovate a giocarci qualche volta, sia chi non ha mai provato a compilare la schedina. Tentare la fortuna, inoltre, è un passatempo adorato dagli italiani, e a differenza degli anni passati, ora è possibile giocare al SuperEnalotto online su piattaforme autorizzate come Sisal.it e non solo alla ricevitoria sotto casa.

Ci sono tuttavia delle curiosità molto interessanti su questo gioco che è bene conoscere.

1. Il SuperEnalotto nasce in italia

La lotteria del SuperEnalotto nasce in Italia il 3 dicembre 1997, in sostituzione all’Enalotto. Il padre di questo gioco è Rodolfo Molo, figlio di Geo Molo, uno dei fondatori di Sisal. Insieme a Della Pergola e Jegher, fu l’inventore del Totocalcio, il gioco a premi dedicato al mondo del calcio, che è stato ed è tuttora capace di attrarre milioni di italiani.

2. Le vincite più alte del SuperEnalotto

Nel corso della sua storia, il SuperEnalotto ha raggiunto delle cifre da capogiro. Al terzo posto, per la vincita più alta ci sono i € 147.807.299,08, conquistati con una schedina di soli 2 euro a Bagnone, in provincia di Massa Carrara nel 2009. Al secondo posto, con una schedina di 3 euro vediamo il vincitore più fortunato di sempre, a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016, si aggiudicò il Jackpot record di €163.538.706. Al primo posto troviamo la stratosferica cifra di € 177.729.043,16, vinta il 30 ottobre 2010 grazie alla Bacheca dei Sistemi, e suddivisa in 70 quote vendute in 33 Comuni d’Italia. Una vincita pro-capite di € 2.538.986,33. Se invece volessimo vedere il Jackpot più basso, bisogna tornare indietro all’11 luglio 1998, quando a Treviso furono vinti “solo” € 1.258.976,38.

3. I primi numeri estratti

La prima estrazione ufficiale del SuperEnalotto è stata il 3 dicembre 1997. I numeri vincenti estratti sono stati 20, 36, 39, 41, 72, 76, con il numero Jolly 88. Nessuno riuscì ad aggiudicarsi la vincita con la prima estrazione, ma bastò poco più di un mese perché questo accadesse: il 17 gennaio 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, un giocatore si aggiudicò 11,8 miliardi di lire.

4. il SuperEnalotto al cinema

A domandarsi cosa succederebbe alla nostra vita se vincessimo una cifra così grande sicuramente ci hanno pensato tutti almeno una volta. Probabilmente ciò è accaduto anche a molti sceneggiatori e registi che, proprio sulla base di questa idea, hanno prodotto alcuni dei film più divertenti dell’ultimo ventennio. Da Fantozzi 2000 – La clonazione (1999) a Il grande botto (2000), passando per Baciato dalla fortuna (2011).

5. La regione con più vittorie è la Campania

In tutti gli anni di attività del SuperEnalotto, la Campania è stata la regione più fortunata, con ben 18 vittorie. A seguire, sulla mappa della fortuna ci sono il Lazio con 16 Jackpot e l’Emilia Romagna con 13.

6. L’estrazione speciale del venerdì sera

A partire dal 7 luglio fino al 29 dicembre 2023, SuperEnalotto ha istituito un’estrazione speciale settimanale, da aggiungere a quelle regolari del martedì, giovedì e sabato sera. L’estrazione aggiuntiva si svolgerà ogni venerdì alla stessa ora e con le stesse modalità di gioco di quelle regolari. La differenza rispetto agli altri concorsi è che i proventi generati saranno destinati alle popolazioni dell’Emilia Romagna danneggiate dall’alluvione di maggio 2023. In questo modo, SuperEnalotto e Sisal, in qualità di suo concessionario, hanno deciso di dare un contributo per supportare la situazione emergenziale della regione.

AUTORE. Claudia Bianco