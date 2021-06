Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello ha ammesso come parte civile 56 ex dipendenti del gruppo 6Gdo di Castelvetrano. Imputati nel procedimento ancora in fase di udienza preliminare, sono: Nicola Ribolla, Stefano Buscemi, Antonello Cirino (ex componenti del Cda della società), Daniele Santoro e Valerio Rizzo (ex collegio dei sindaci) e Giorgio Nicitra (ex direttore generale).