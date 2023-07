ASCOLTA L'ARTICOLO

Non è escluso che anche le alte temperature registrate oggi possano aver contribuito alla morte di G.I., 55 anni, di Castelvetrano, deceduto per cause naturali in contrada Madonna Vona nel territorio di Castelvetrano, vicino la diga Trinità sul versante a confine col territorio di Salemi. Al 118 è arrivata la chiamata di un uomo privo di sensi che si trovava riverso a terra. Non appena sono arrivati sul posto i sanitari con un’ambulanza, hanno allertato l’elicottero del 118 che è atterrato nei pressi del luogo di ritrovamento dell’uomo. Ma per lui non c’era più nulla da fare.

AUTORE. Redazione