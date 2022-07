ASCOLTA L'ARTICOLO

Dramma della solitudine a Castelvetrano. Un uomo di 58 anni, Antonio Pecoraro di Castelvetrano è stato trovato morto nella sua abitazione in via Pietro Luna in città. La morte risalirebbe a qualche giorno addietro e a chiamare le Forze dell’ordine è stato un amico che avrebbe provato a chiamarlo più volte al telefono senza ottenere risposta. Da qui il sospetto che stesse male. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia Municipale che sono arrivati sul posto e hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a terra sul pianerottolo dell’ingresso dell’appartamento al secondo piano. Il medico legale intervenuto ha accertato la morte naturale dell’uomo, non essendo stati riscontrati sul corpo segni di violenza. Da poco più di un anno l’uomo viveva da solo, dopo la morte della mamma.

