ASCOLTA L'ARTICOLO

La senatrice M5S Loredana Russo, oggi in visita istituzionale presso la città di Castelvetrano, è la prima firmataria dell’emendamento per cui il rifugio sanitario, destinatario di un finanziamento di 500mila euro.

E’ stata ricevuta dal sindaco Enzo Alfano, da altri esponenti dell’amministrazione comunale e da rappresentanti del gruppo M5S Castelvetrano. L’emendamento di cui la Russo è prima firmataria, si rivolge ai comuni in dissesto finanziario, tra cui Castelvetrano, con misure per i nostri amici a quattro zampe.

“Ricevere dal governo centrale un’ingente somma per migliorare le condizioni del rifugio per renderlo più accogliente – ha dichiarato il primo cittadino – ci riempie il cuore di gioia.”

AUTORE. Redazione