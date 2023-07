ASCOLTA L'ARTICOLO

[di Franco Messina] Gruppo musicale storico nato nel 1973 in un cantinato del centro di Castelvetrano, la SpA Società per Azioni Music è stata fondata ed è ancora costituita da Franco Messina, Marcello Romeo, Pino Leggio, Nicola Santangelo e Salvatore Orlando e si accinge a compiere il 50^ anno di attività artistica di cover musicale.

Da tempo ormai, le iniziative dell’associazione “Centro artistico culturale SpA Società per Azioni music” sono ispirate da uno scopo di tipo benefico.

Sin dal 2003, nell’occasione del “Memorial Gino Rizzo”, batterista scomparso nel 1988, a cui è stata dedicata la nostra reunion musicale, dopo qualche anno di silenzio, con uno spettacolo al teatro comunale Selinus della nostra Castelvetrano, abbiamo voluto dedicare “il sorriso di Gino” ai bambini del Madagascar accuditi da una missione religiosa di Carini che si è occupata di utilizzare la nostra donazione, acquistando generi di prima necessità che madre Teresa ha spedito con un container nell’isola malgascia.

Una miriade di piccole donazioni che si sono avvicendate nelle occasioni degli spettacoli musicali della SpA Music in favore delle famiglie bisognose della nostra cittadina (Don Baldassare Meli di Santa Lucia al belvedere), o del viaggio di adozione di cani randagi del nostro territorio (Elena Martorana presidente sezione ENPA), o del restauro dell’altare della chiesa di San Domenico (Don Giuseppe Undari), o molto più semplicemente per l’acquisto di due panchine e una fioriera installate nella piazza Empedocle della borgata marinara di Marinella di Selinunte.

Iniziative musico-benefiche come “Il sorriso di Gino” (2003), “Il nostro amico Lucio” (2013), “Faber & PFM” (2014), “Tarumbò il sogno mediterraneo” (2015), “Zucchero …” (2018), “A tribute to Pink Floyd” (2007-2009/2017-2019).

Ciò di cui la SpA Music è più orgogliosa, è aver contribuito all’iniziativa “Un fiore per la lotta” organizzata da Giuseppe Ferro e Mariuccia Bianco al Baglio tenute Orestiadi di Gibellina nell’agosto del 2015, con l’intento di offrire a tutte le donne del pubblico una rosa per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori in favore dell’Istituto Europeo Oncologico milanese di Umberto Veronesi.

Una magia miracolosa ha fatto sì che la donazione fosse d’importante consistenza economica e che rappresentasse la grande generosità e sensibilità sociale del numeroso pubblico intervenuto.

Un miracolo quello del “fiore per la lotta” ripetuto con l’emozionante idea della SpA Music di proporre il “Memorial Mariuccia Bianco” nell’agosto del 2017 a Gibellina, dove si è ricreata la magia della musica e dell’affettuosa sensibilità della gente verso la splendida idea di Mariuccia del donare all’I.E.O. di Veronesi, che vogliamo augurarci possa ripetersi ogni anno col medesimo spirito ed obiettivo sociale, in ricordo di Mariuccia Bianco.

Nell’occasione del concerto “Live at Selinunte” del 19 agosto 2017 al parco archeologico, col tributo ai Pink Floyd di “The dark side of the moon” (Album che oggi compie 50 anni di edizione), la SpA Music ha ideato l’iniziativa della pubblicazione del “Libro bianco per Castelvetrano”, la condivide con i club service del territorio e con alcuni dei musicisti ed artisti castelvetranesi, per mostrare che molte sono le note positive dei castelvetranesi di buona volontà che amano la propria cittadina e si spendono per darle lustro. Non tutto è negativo e buio nella nostra città.

L’iniziativa sociale è volta ad affermare che agli uomini di buona volontà è demandata l’intenzione di affermare una coscienza sociale contro la mentalità mafiosa e l’illegalità, al fine di riscattare l’identità e la dignità dei cittadini di un’intera comunità che non deve essere infangata per colpa di un singolo individuo e da una mentalità compiacente o collusa che non appartiene a tutti i castelvetranesi.

La presentazione del Libro bianco è avvenuta al Teatro Selinus di Castelvetrano, nel corso di una manifestazione spettacolo per il 45^ della SpA Music col fine di raccogliere fondi per una donazione al reparto oncologico del nostro ospedale cittadino.

Così è stata arredata un’area relax al reparto del dr. Liborio Di Cristina, inaugurata nel 2018 con una bella festa musicale per i pazienti, alla presenza della nostra amica cantante Serena Sciuto, al cui ricordo dedicheremo l’esecuzione di un brano e il nostro cuore musicale che appartiene già ai nostri cari batteristi Gino Rizzo ed Enzo Leone.

Alla festa del 50^ al Parco Archeologico di Selinunte mercoledì 26 luglio alle ore 21:00, tanti amici musicisti della SpA Music parteciperanno al concerto e si avvicenderanno sul palco affiancando la storica band.

Nell’esecuzione dei brani tratti dalle cover celebrate nel corso degli anni più recenti, da Lucio Dalla a Fabrizio De Andrè con la PFM, a Pino Daniele e Zucchero Fornaciari, collaboreranno Vincenzo Nicastro (batteria), Francesca Leo (voce), Salvatore Di Stefano (tastiere), Jò Augello (sax), Giacomo Bua (chitarre), Francesco Critti (chitarre) con la partecipazione straordinaria di Sade Mangiaracina che accompagnerà al piano la voce di Debora Messina.

Attendiamo con fiducia la partecipazione degli amici Fabrizio Ferracane e Maurizio Filardo, nonostante presi da mille impegni artistico-professionali al di fuori della nostra Sicilia.

Per un finale coinvolgente col brano conclusivo dedicato ai mitici Pink Floyd nell’esecuzione di ben tre chitarristi per l’appuntamento al prossimo concerto della cover band SpA Music che punta al proprio futuro in musica.

