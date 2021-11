La forza del vento ha sradicato tutto, finanche gli alberi d’ulivi secolari. In questo video che pubblichiamo le immagini parlano chiaro. La tromba d’aria che stamattina si è sviluppata davanti il mare di Selinunte ha avuto strascichi anche sulla terra ferma. Siamo in contrada Margio, sul territorio tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, dove si vede la tromba d’aria che procede risucchiando nel vortice che si è creato tutto ciò che incontra. Il forte vento a spirale ha danneggiato seriamente anche gli ulivi di proprietà di un campobellese: nel video si vede chiaramente come i rami volano in aria. Poi la tromba d’aria continua travolgendo anche un cannetto lungo il corso di un piccolo torrente. La forza del vento non si ferma e continua senza sosta.

AUTORE. Redazione