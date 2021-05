Il 27 maggio ricorre il trentennale della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia. Dichiara Mimma Gaglio Presidente provinciale Unicef di Trapani: “Per questa speciale ricorrenza le Scuole Amiche UNICEF del territorio, le quali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ma anche tutte le altre scuole che lo desiderano, possono aderire alla campagna “Lunga vita ai diritti” e alla proposta educativa “L’infinito dei diritti“.

Nella fattispecie, alunne e alunni di ogni età sono invitati ad esprimere il loro punto di vista sulla tutela dei propri diritti. Si tratta di un laboratorio che indaga quali siano i diritti ritenuti maggiormente rispettati dai ragazzi in questo momento e propone di realizzare alla lavagna un grafico a forma di infinito che li contenga secondo un ordine e una priorità scelti dai bambini e dai ragazzi.

Le fotografie delle lavagne sulle quali le classi riporteranno il proprio “infinito dei diritti” potranno essere inviate tramite mail a scuola@unicef.it e verranno pubblicate nella galleria online Flickr di UNICEF Italia.

Tante le attività che si susseguiranno durante la giornata e gli attori coinvolti, oltre alle scuole, i comuni, le Istituzioni, il mondo dello sport, ecc.

Anche la Rai Ragazzi sosterrà la giornata dedicando spazio all’interno dei suoi format per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni e promuovendo azioni congiunte e materiali UNICEF.

Per l’ occasione sono stati invitati i comuni a promuovere la ricorrenza illuminando di blu o proiettando il logo su un monumento della città, ad oggi hanno aderito nella nostra provincia i seguenti comuni: Trapani, Castelvetrano e Gibellina.