Continua l’attività di DASOE, effettuerà uno screening per ricerca Sars Cov2, avviata dall’Asp di Trapani rivolta alla popolazione scolastica del territorio. Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021 verranno sottoposti a tampone rapido antigenico rapido gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori) di tutta la Provincia di Trapani, nonché del personale docente e ATA.

A Castelvetrano lo screening si svolgerà in modalità drive in via dell’Autonomia Siciliana (presso la Croce Rossa). L’attività di screening, che è svolta dalle squadre aziendali di medici Usca, è in modalità ‘drive in’ dalle 9:00 alle 18:00