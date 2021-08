Il dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un avviso di rischio incendi e ondate di calore con alta pericolosità nelle provincia di Trapani per tutta la giornata odierna (3 agosto). Livello di allerta in quattro province dell’Isola (vedi bollettino in basso)

“Una profonda saccatura – si legge nel bollettino – estesa dalla Penisola scandinava fino all’Europa centrale, convoglia un flusso di correnti occidentali in quota sulle regioni centro-settentrionali italiane, mentre sul Meridione persiste l’influenza di un’area anticiclonica di matrice nord-africana, stabile sul Mediterraneo centrale. In tale contesto, oggi e domani assisteremo a fenomeni isolati o sparsi a carattere temporalesco sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud prevarranno condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato. Oggi, la ventilazione rinforzerà da ovest, attenuandosi nella giornata di domani. Le temperature subiranno un lieve calo al Centro, dopo quello già avvenuto al Nord, mentre al Sud rimarranno ancora su valori da elevati a molto elevati”