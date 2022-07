ASCOLTA L'ARTICOLO

Cresce l’attesa per l’incontro con Antonio Presti a Selinunte. L’artista mecenate sarà presente Venerdì 29 luglio al Pensiero Contemporaneo in occasione della presentazione del libro Fiumara d’Arte in Sicilia (ed. Quodlibet) di Maria Lorenza Crupi. Recentemente a Taormina, in occasione dei Nation Awards, ad Antonio Presti è stato conferito il prestigioso Premio Sebastiano Tusa. “Dobbiamo riconsegnare i libri ai nostri figli perchè il potere più grande resta sempre quello del sapere e della conoscenza, dunque libri in mano e cuore ai sogni. “. Così ha dichiarato Presti durante la cerimonia di premiazione. Appuntamento allora da non perdere quello di Venerdì 29 luglio sera alle ore 21,00 Al PENSIERO CONTEMPORANEO a Selinunte.

AUTORE. Redazione