È stato ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo il giovane campobellese F.F., 28 anni, rimasto coinvolto oggi pomeriggio in un incidente avvenuto nelle campagne di Santa Ninfa. Il giovane era uscito a bordo della propria autovettura in gruppo con altri amici coi quali condivide la passione per le auto fuoristrada, quando, per aiutare un amico rimasto intrappolato nel fango è rimasto schiacciato tra le due auto. Da una prima ricostruzione F.F. avrebbe tentato di agganciare l’auto nel fango con un cavo alla sua.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che sono riusciti a recuperarlo con l’aiuto degli amici e lo hanno trasportato in un terreno vicino dove, nel frattempo, è atterrato l’elisoccorso giunto da Palermo. Il giovane è stato così trasferito presso l’ospedale del capoluogo per frattura agli arti inferiori e per un ematoma polmonare.

AUTORE. Redazione