Una visita guidata ai templi della collina orientale del Parco archeologico di Selinunte, con un archeologo di Coopculture. Domenica 25 febbraio alle 10.30 e alle 11.45 “L’archeologo racconta i templi di Selinunte” a cura degli archeologi di Coopculture. Partendo dalla biglietteria, il tour entrerà nel vivo raggiungendo l’area della collina orientale, dove sarà possibile ammirare e comprendere l’architettura dorica dell’Heraion o Tempio E risalente al V secolo a.C., ed anche i resti del Tempio F dedicato forse a Dioniso, così come osservare l’imponente campo di macerie di uno tra i più grandi templi greci mai costruiti: il Tempio G.

L’esperienza consentirà anche di scoprire i segreti che si celano dietro la costruzione degli edifici templari: vere e proprie dimore eterne, innalzate dai Greci per i loro Dei. Durante il percorso di visita, sarà possibile apprendere le diverse fasi che scandiscono la costruzione di questi templi: dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei, senza tralasciare tematiche come il trasporto dei materiali fino al cantiere, i sistemi di elevazione e di misurazione.

L’archeologo introdurrà i macchinari utilizzati ed i principi applicativi che si celano dietro l’avanzamento dei lavori di un cantiere greco. Biglietto 7 euro. Prenotazioni su: www.coopculture.it

AUTORE. Redazione