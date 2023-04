Tre milioni di euro per la progettazione dei Comuni che aderiscono al Sistema intercomunale di rango urbano. È quanto è stato deciso in Commissione bilancio all’Ars. Al Sistema aderisce il Comune di Partanna e altri 22 Comuni (Balestrate, Borgetto, Calatafimi-Segesta, Caltabellotta, Camporeale, Castellammare del Golfo, Custonaci, Gibellina, Menfi, Montevago, Partinico, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Vito Lo Capo, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Sciacca, Trappeto, Vita e Alcamo). Gli enti coinvolti (per Partanna c’era il vice sindaco Angelo Bulgarello) hanno sottoscritto lo schema di convenzione per disciplinare e costituire l’Autorità urbana che possa dare attuazione alla politica unitaria di coesione definita nel Pr-Fesr-Sicilia 2021-2027, che prevede un quadro unitario che individua una suddivisione del territorio regionale in aree urbane funzionali (FUA), aree interne siciliane (AI) e Sistemi Intercomunali di rango Urbano (SIRU).

Per la nuova programmazione 2021-2027 la dimensione territoriale è un elemento sempre più centrale rispetto al passato. Nel merito, le Strategie di sviluppo territoriale sono ricomprese in un obiettivo prioritario individuato nella Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”, attraverso il quale si intendono integrare, tra le altre, le componenti sociali, economiche, ambientali e culturali riguardanti le diverse tipologie di territori.