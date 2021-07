[di Joyti Francy Impallari] Vi presentiamo l’anteprima di un progetto che vuole promuovere una profonda riflessione sul senso della vita e dell’esistenza umana nei suoi aspetti più universali e che mira a un risveglio interiore della persona. Il docufilm, dal titolo “AMARE NELL’ONDA DEL RISVEGLIO” è attualmente nella sua fase di realizzazione. Abbiamo preparato un video di presentazione illustrativa del progetto che vi invitiamo a visionare, sperando che possa trasmettervi al meglio il senso del nostro lavoro e lo spirito che lo anima.

Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e spirituali sui temi fondamentali della nascita, della vita, della morte, dell’eternità, abbiamo intervistato alcune personalità del mondo della cultura e della spiritualità, tra scienziati, filosofi, scrittori, poeti, ricercatori e terapeuti, che stanno attualmente dando un notevole contributo, nell’ambito delle loro competenze specifiche, alla crescita della consapevolezza individuale e collettiva.

Personaggi che si fanno testimoni di un’esigenza, sempre più diffusa, di poter accogliere in sé la risanante integrazione tra ciò che compete alla “materia” e ciò che concerne lo “Spirito”; che sentono forte il richiamo di dover mettere al servizio degli altri le proprie competenze, conoscenze e acquisizioni, al fine di contribuire all’espansione della coscienza umana e collettiva, che porti al Risveglio di una nuova consapevolezza più ampia ed inclusiva.

Gli Intervistati: GRUPPO SCIENTIFICO: Giuliana Conforto, Raffaele Fiore, Francesco Oliviero, Donatella Randazzo, Azima Rosciano, Verena Schmid, Cristina Vittorini.

GRUPPO FILOSOFICO: Jo Alberti, Vincenzo Basile, Giorgio Cerquetti, Ramacandra Das, Marco Ferrini, Diego Giaimi, Nicolò Di Lella, Marco Guzzi, Jayadev Jaerschky, Shakti Caterina Maggi, Raul Micieli, Rosa Maria Mura, Carla Parola, Bernard Rouch.

Oggi, sappiamo che nell’Universo tutto è collegato. È la scienza ad affermarlo. E allora, forse alcuni paradigmi, alcune credenze, andrebbero ampiamente rivisitate alla luce delle conoscenze che stiamo riscoprendo grazie proprio alle recenti scoperte scientifiche nel campo della fisica quantistica. Il docufilm, grazie all’apporto delle diverse testimonianze raccolte non solo in ambito scientifico, ma anche spirituale, sembra proprio avvalorare quanto sostenuto dalla scienziata Giuliana Conforto: Scienza e Coscienza sono inscindibili, sono parti di un unicum; così come tutti gli esseri viventi e tutto nell’Universo sono parte di un Unico Organismo Universale. Prenderne coscienza aiuta a divenire consapevoli di quanto sia necessaria l’esplorazione del nostro spazio interiore per poter accedere agli strumenti capaci di attivare in noi un processo di rinascita, un Risveglio all’unico potente richiamo fondamentale: l’Unione col Tutto, l’Amore nel Tutto.

Ci auguriamo che questo progetto possa essere ampiamente accolto e condiviso da tutti coloro che credono nel più necessario, auspicabile e promettente dei progetti collettivi, il più grande progetto che attende d’essere realizzato, al quale tutti, in quanto esseri umani in evoluzione spirituale, siamo chiamati a partecipare: il Grande Risveglio Planetario delle Coscienze.

