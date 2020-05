Il 18 maggio è un giorno che rimarrà segnato sul calendario di molti perché è il giorno della ripartenza in questa emergenza coronavirus. Molte persone, infatti, da oggi hanno ripreso a piccoli passi la quotidianità, il lavoro e anche gli svaghi, seppur con le dovute limitazioni.

Con l’arrivo del caldo l’abitudine oramai consolidata dei castelvetranesi è quella di trasferirsi nelle seconde case. Ma come si presenta la frazione di Triscina? È pronta per la prossima stagione estiva? Noi di CastelvetranoSelinunte.it stamattina abbiamo verificato in che condizioni si trovano le vie principali della frazione.

La via Uno e la circonvallazione le abbiamo trovate pulite: niente erbacce e niente rifiuti ingombranti in bella vista. Una notizia che quest’anno sa di normalità rispetto agli anni precedenti quando i lavori di discerbatura nelle strade iniziavano ben oltre il mese di maggio. Quest’anno la buona notizia: la bella stagione è oramai alle porte e si spera che ne conseguirà con essa un’ondata di positività che farà bene a tutti.