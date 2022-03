ASCOLTA L'ARTICOLO

Morgana Bono non ce l’ha fatta. E’ deceduta al Policlinico di Palermo dove era stata trasferita in elisoccorso dall’Ospedale di Castelvetrano. La giovane di Mazara del Vallo avrebbe compiuto 18 anni il prossimo mese di luglio. Coinvolta in un gravissimo incidente lungo la SS115 tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, nella notte tra il 25 ed il 26 marzo, Morgana era stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II”. Lo scontro sarebbe avvenuto in contrada San Nicola tra un’auto condotta da un uomo e un ciclomotore con a bordo la giovane che si trovava in compagnia di una coetanea. L’auto viaggiava in direzione di Mazara mentre il ciclomotore in quella opposta. “La comunità mazarese – si legge sulla pagina facebook del Comune di Mazara del Vallo – piange una giovane vita spezzata da un incidente stradale. Morgana purtroppo non ce l’ha fatta. Alla famiglia Bono il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale. L’altra giovane coinvolta nel sinistro è stata già dimessa.

AUTORE. Redazione