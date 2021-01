Si è conclusa con un totale di 17.944 tamponi effettuati e 189 casi positivi, l’attività di screening Covid 19 rivolta agli studenti e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Trapani, che si è svolta il 16 e 17 gennaio 2021 nei comuni del territorio.

La campagna, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute per monitorare l’andamento della diffusione del contagio da covid-19, è stata attivata dall’Asp di Trapani che ha messo in campo medici e infermieri delle squadre aziendali Usca coordinate da Mario Minore, Responsabile dell’Unità operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale per effettuare uno screening attraverso test antigenici rinofaringei rapidi effettuati in modalità Drive in.

Nella giornata di sabato, su 8.202 tamponi rapidi eseguiti sono risultati 103 positivi immediatamente sottoposti a tampone molecolare per la conferma. Nella giornata di domenica su 9742 tamponi rapidi eseguiti, 86 sono stati i casi di positività di cui si attende esito di conferma da verifica molecolare.

Di seguito, nel dettaglio, i dati relativi all’attività di screening nelle due giornate.

Sabato 16/01/21

Trapani: 1024 tamponi eseguiti, 16 positivi;

Alcamo: 1044, 7 positivi;

Mazara: 900, 12 positivi;

Castelvetrano: 610, 21 positivi;

Erice: 879, 6 positivi;

Campobello: 590, 7 positivi;

Salemi: 688, 5 positivi;

Partanna: 575, 3 positivi;

Marsala: 1400, 7 positivi;

Paceco: 492, 19 positivi.

Dato totale della giornata: 8202 tamponi antigene, 103 positivi.

Domenica 17/01/21

Trapani: 953 tamponi eseguiti, 23 positivi;

Alcamo: 1213, 7 positivi;

Mazara: 1026, 15 positivi;

Castelvetrano: 689, 10 positivi;

Erice: 818, 13 positivi;

Campobello: 628, 8 positivi;

Salemi: 692, 4 positivi;

Partanna: 664, 0 positivi;

Marsala: 1400, 1 positivi;

Valderice: 571, 0 positivi;

Castellammare: 677, 0 positivi;

Custonaci: 285, 5 positivi;

Pantelleria: 126, 0 positivi.

Dato totale della giornata: 9742 tamponi antigene, 86 positivi.