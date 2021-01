Il Comune di Castelvetrano informa la cittadinanza che l’Asp di Trapani su indicazione dell’Assessorato della Salute – DASOE, effettuerà uno screening per ricerca Sars – Cov2, a mezzo tampone antigenico rapido, in favore degli alunni delle scuole elementari e medie di tutta la Provincia di Trapani.

Tale attività si svolgerà in modalità drive in via dell’ Autonomia Siciliana (presso la Croce Rossa) nei giorni 16 e 17 gennaio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 18.00. L’iniziativa è rivolta agli alunni, al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare.