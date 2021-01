In vista della possibile ripresa, a far data dal 18 gennaio, delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell’8.01.2021 dell’On. Presidente della Regione Siciliana ha stabilito l’effettuazione di un monitoraggio dell’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l’opportunità di riapertura dei suddetti Istituti scolastici

L’ASP di Trapani avvisa la cittadinanza che su indicazione dell’Assessorato della Salute – DASOE, effettuerà uno screening per ricerca Sars – Cov2, a mezzo tampone antigenico rapido, in favore degli alunni delle scuole elementari e medie di tutta la Provincia di Trapani. A Castelvetrano lo screening sarà effettuato in via dell’ Autonomia Siciliana

Tale attività si svolgerà in modalità drive in nei giorni 16 e 17 gennaio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (chiusura prenotazioni on-line ore 16.00), con n. 1 check–point individuato in ciascun Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Distretto Sanitario di Trapani

– Trapani: Piazzale Ilio

– Erice: Piazza Pertini

– Valderice: Via San Barnaba (solo domenica 17 gennaio)

– Paceco: Via Senatore Grammatico (solo sabato 16 gennaio)

– Custonaci: Parco Cerriolo (solo domenica 17 gennaio e per i Comuni di Custonaci, San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo)

Distretto Sanitario di Marsala

– Marsala: Area attrezzata per il mercato settimanale – ingresso Via degli Atleti

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo

– Mazara del Vallo: Porto Nuovo

– Salemi: Via San Matteo – Sede Protezione Civile Comunale

Distretto Sanitario di Castelvetrano

– Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana – Area Industriale

– Partanna: Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato)

– Campobello di Mazara: Piazza Eremita (Istituto Collodi)

Distretto Sanitario di Alcamo

– Alcamo: Contrada Sasi

– Castellammare del Golfo: Piazzale antistante cimitero (solo domenica 17 gennaio).

Così come attuato nel corso delle precedenti settimane, l’iniziativa è rivolta agli alunni, al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare.