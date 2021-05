Sono 150 i vaccini che sono stati inoculati nella campagna di vaccinazione drive-in che si è svolta ieri pomeriggio nello spiazzale dei nuovi Uffici comunali in Via della Rosa a Castelvetrano. Una lunga fila di macchine si è incolonnata per quasi due chilometri e non sono mancati momenti di tensione dovuti al fatto che la campagna di vaccinazione era per soli studenti maturandi e non per altri soggetti. La modalità drive-in si ripeterà anche nel pomeriggio di oggi, dalle 14 alle 19, ma dal coordinamento dell’Asp Trapani puntualizzano che è solamente riservata agli studenti maturandi, cioè giovani che dimostrano di frequentare il quinto anno degli Istituti superiori. Domani, invece, l’Open day in modalità drive-in: ci si potrà vaccinare senza prenotare e senza limite d’età.