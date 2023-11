Fondi per interventi di manutenzione all’istituto scolastico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, ma non solo. Sono previsti anche interventi di manutenzione alle opere d’arte contemporanea di Gibellina e per il Cretto di Burri, nonché per la strada comunale “Torre di maggio”, che congiunge il centro abitato di Partanna all’autostrada A29. Questi gli interventi destinati alla provincia di Trapani e contenuti nel maxi-emendamento al collegato alla Finanziaria che è stato approvato oggi in Assemblea Regionale Siciliana.

Unitamente alla collega Cristina Ciminnisi (M5S) l’onorevole Catania ha fatto inserire la somma di 150 mila euro da destinare al Comune di Castelvetrano per interventi di ristrutturazione all’istituto scolastico recentemente intitolato alla memoria di Giuseppe Di Matteo, mentre 40 mila euro verranno assegnati al Comune di Campobello per l’allestimento di una biblioteca e di un caffè letterario in un bene confiscato. E ancora, 200 mila euro andranno al Comune di Gibellina per la manutenzione delle opere d’arte contemporanea in paese e per il Cretto di Burri. Questo ultimo intervento è stato proposto unitamente tra l’onorevole Catania e Gianfranco Micciché. Su richiesta dell’onorevole Catania e del collega Stefano Pellegrino (FI) sono stati inseriti 180 mila euro per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale 84 e 150 mila euro per la strada comunale “Torre di maggio” di Partanna.

«Si tratta di interventi di cui nulla c’è da vergognarsi, seppur abbiamo assistito a polemiche e critiche sterili nei confronti dei componenti della Commissione bilancio – ha commentato l’onorevole Nicolò Catania, capogruppo vicario Fratelli d’Italia all’Ars – sono fondi che verranno assegnati ai Comuni per interventi mirati e a beneficio delle comunità della provincia di Trapani».

Nel maxi-emendamento sono stati previsti fondi anche per garantire il servizio a 36 ore per gli ASU sino al 31 dicembre, l’anticipo della 4a rata di trasferimenti ai Comuni e l’integrazione spese del fondo sanitario nazionale.

AUTORE. Giacomo Moceri