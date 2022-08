ASCOLTA L'ARTICOLO

Parte il count-down per la tredicesima edizione del memorial MANUEL DUB, tredici anni in cui il ricordo di Manuel è rimasto vivo tra coloro che lo hanno amato e nel tempo hanno imparato a farlo. E’ grazie a loro che, edizione dopo edizione, è diventato realtà il sogno di Manuel Asaro, giovanissimo amante della musica “dub” la cui vita è stata stroncata da un terribile incidente stradale nel marzo del 2010. Per non dimenticare il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere, un gruppo di amici e appassionati, attraverso la musica e l’aggregazione, ha dato vita a una straordinaria manifestazione sempre più nota e apprezzata anche oltre i confini isolani, un festival che ribadisce come la musica non conosca barriere né limiti.

Per questa tredicesima edizione saranno tre i giorni (26-27-28 Agosto) di musica – Roots, Reggae e Dub – nella nuova location di Torretta Granitola, frazione del Comune di Campobello di Mazara lungo la SP51dir. Tante le curiosità rispetto ai nomi che scalderanno questa 3 giorni di musica internazionale.

============== OFFICIAL LINE UP 2022 =================

– O.B.F (FR) ft Belen Natalì (ARG) & Sr. Wilson (ES)

– Keety Roots (UK)

– Manasseh (UK)

– I-Tal Soup ft Danman (UK)

– WIcked & Bonny (BZ)

– Wise Sound ft Forelock & Vic Wise Horns (IT)

– Mr Zebre (FR)

– Roots Clay (NL)

– Mistical Sound System ft Oscar 17 & Sista Alice

– Dub Harp (Cilento) - Marimba ft Zizze (Marche)

– Ciuridda Sound System (Catania)

– Lupen HI-FI (Palermo)

– Himera Sound System (Termini Imerese)

– Awla Sound System (Mazara del Vallo)

– Alpha Sud Sound System (Enna)

– Southern Light ft Sola MC (Selinunte) - Astarbene Crew ft Compa, Joel, Sealow & Amparito MC

– Skanking Warriors (Palermo)

– Otrebla & Pastarasta (Palermo) - Demetra & Romanoise (Selinunte / Menfi)

