I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato un uomo classe ’66 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito di una perquisizione domiciliare eseguita dal personale dell’Arma, che aveva notato strani movimenti di via vai da quel civico, sono stati rinvenuti 12 piante di marijuana in avanzato stato vegetativo, coltivate all’interno del lucernaio di casa, 4.5 kg di foglie essiccate della medesima sostanza e materiale utile alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente. Sequestrato quanto rinvenuto il 57enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana.



AUTORE. Redazione