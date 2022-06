ASCOLTA L'ARTICOLO

I Campioni del Mondo Mario Cecinati e Sara Messina Denaro trionfano ancora con la loro 10ª Medaglia d’Oro consecutiva ai Campionati Italiani Assoluti svoltisi alla Fiera di Carrara lo scorso 4 Giugno 2022, nella combinata 10 Danze e Professionisti Danze Latine. Mario e Sara, che operano presso la scuola di ballo “DANCING FOR A DREAM” di Castelvetrano in via Ruggero Settimo 67, sono in partenza per l’America, dove prenderanno parte ai World Games Olimpici designati dal CONI come unica coppia a rappresentare la nostra Nazione, e al momento sono al lavoro per preparare lo spettacolo tanto atteso con tutti i loro atleti.

Il grande giorno sta arrivando: dopo un periodo difficile per tutti, dopo 2 anni senza spettacoli, la Dancing For a Dream, seguita dai Professionisti Pluri Campioni Italiani e Campioni del Mondo in carica, Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, ha deciso di continuare a regalare emozioni con lo spettacolo di danza più atteso dell’anno, soprattutto dai castelvetranesi.

Domenica 19 giugno, presso l’Anfiteatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia a Triscina di Selinunte, si terrà il 9⁰ saggio spettacolo dal titolo “Le Stelle che Danzano”. Ospite d’eccezione dell’evento sarà il loro allievo Nunzio Stancampiano, che dopo il successo di Amici di Maria De Filippi è il personaggio più amato del momento; per Nunzio non sarà la prima volta qui a Triscina, dal momento che ogni anno ha sempre partecipato come ballerino insieme a tutti i ragazzi, ma quest’anno la sua presenza sarà un valore aggiunto grazie alla popolarità che ha raggiunto sia con la partecipazione al programma, sia attraverso i social. Nunzio sarà presente con la sua ballerina Teresa Castelli e con i suoi Sovoir Fair, ma sono tante le sorprese previste durante lo spettacolo.

L’ingresso sarà a numero chiuso: dei 900 posti a sedere, più di 600 sono andati venduti.

Gli ultimi posti rimasti a disposizione potranno essere acquistati tramite questo link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=374334&InstantBuy=1

AUTORE. Redazione