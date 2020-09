Cosa vuol dire essere donna manager? Cosa propone il mercato del lavoro alle donne? E le rispetta? Queste sono solo alcune delle domande che si sono fatte un un gruppo di donne impegnate in diversi settori produttivi del territorio durante il meeting organizzato dal Rotary club Castelvetrano Valle del Belice, in collaborazione con La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, dal titolo “Summer Academy: Donne leader”.

L’incontro si è svolto sabato 26 settembre presso il Momentum BioResort di Selinunte. Obiettivo dell’incontro era quello di favorire la Leadership femminile nei diversi settori produttivi del territorio. Il risultato è stato un interessante scambio di esperienze e poi la condivisione di 10 idee che si possono realizzare, grazie anche al prezioso contributo del Rotary, per facilitare l’accesso delle donne ai ruoli manageriali.

Un grande interesse è stato dedicato alle giovani che stanno avviando adesso le proprie attività. E molte delle idee proposte intendono proprio aiutarle nella delicata fase dello start up. Le idee formulate in gran parte si possono realizzare in tempi brevi, tramite altre iniziative congiunte del Rotary e della Rotta dei Fenici.

Tra queste menzioniamo un servizio di formazione e assistenza per start up di donne, la mappatura di attività gestite da donne nel territorio per lo sviluppo di filiere di settore (agricoltura, turismo, educazione, beni culturali, etc), eventi e proposte turistiche. Nelle prossime settimane saranno proposte a tutte le donne che vorranno aderire al Gruppo di lavoro creato in questa occasione una serie di attività per aiutarle a sviluppare le proprie idee – progetto.