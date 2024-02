Il Comune di Castelvetrano celebra il Giorno del Ricordo che si svolge sabato 10 febbraio, in tutta Italia. Saranno esposte le bandiere a mezz’asta sul palazzo del municipio per onorare le vittime della tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata al termine del secondo conflitto mondiale.

“Una pagina dolorosa per il nostro paese. Conoscere la storia e ricordare episodi così bui è l’unica arma in possesso della società civile per combattere l’odio, l’indifferenza, la discriminazione e i regimi totalitari. È nostro dovere diffondere una cultura che condanni ogni forma di violenza e sensibilizzare le nuove generazioni verso la pace, l’unica strada possibile di convivenza tra i popoli e all’interno di ciascun Paese. Ricordare per essere da monito per il futuro” queste le parole del primo cittadino, Enzo Alfano.

