L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a giovedì 23 aprile 2020. .

Totale casi attuali positivi 91, uno in meno di ieri (al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 18; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 10; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13

Ricoverati 6

Marsala 6: Terapia Intensiva 1/ Covid 5

Totale tamponi effettuati 3.832

Test sierologici su personale sanitario 2.808

Decessi 5

Guariti e dimessi 27; trasferiti Villa Zina 6:

Covid-hospital Marsala – 9 dimessi

S.Antonio Abate (Tp)- 9 dimessi: 3 guariti; 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione;

Isolamento domiciliare:15 negativizzati

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

Questo invece il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 62.150 (+3.418 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.926 (+43), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.301 persone (+14), 412 sono guarite (+24) e 213 decedute (+5).

Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti (-25) sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.791 (+39) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.