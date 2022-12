Verrà presentato venerdì 16 dicembre, alle ore 17,30, presso la Collegiata Ss. Pietro e Paolo di Castelvetrano, la pubblicazione “10 anni di battute fotografiche”, edito dal Club per l’Unesco di Castelvetrano e curato da Nicola Miceli, che negli anni è stato Presidente del Club. Il libro è un mix di testi di autori vari e foto realizzate nei dieci anni dell’iniziativa nata proprio su iniziativa del Club Unesco nel Belìce. «Le “battute” sono iniziate nel 2012 e si sono concluse con la X edizione nel 2021 dedicata a “Selinunte, uno scenario naturalistico archeologico sul Mediterraneo”», spiega Nicola Miceli.

A collaborare per il testo è stata l’Unione italiana fotoamatori che ha selezionato i migliori scatti inseriti all’interno del volume. «Le dieci battute fotografiche – spiega ancora Miceli – hanno avuto lo scopo di riscoprire e valorizzare un interessante patrimonio (nel senso d’eredità trasmessaci alla quale riconosciamo un valore) storico culturale che rischia di scomparire definitivamente, trasformandosi in semplice e folcloristica leggenda». Alla presentazione interverranno: Maika Giacalone, Presidente del Club per l’Unesco, Enzo Filardo, Presidente della Pro Loco Selinunte e Felice Crescente, Direttore del Parco archeologico di Selinunte. Il giornalista Max Firreri modererà l’incontro e dialogherà con l’autore Nicola Miceli.