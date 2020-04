La nostra meravigliosa isola è sempre stata uno scenario di vacanze indimenticabili e la bella stagione l’ha sempre resa meravigliosa.

Ma all’ingresso di un’estate insolita, il nostro pensiero va a quelle vacanze che iniziavano presto e chi è isolano, conosce bene questa realtà, tutto per molti cominciava il Primo Maggio, giornata inaugurale del noto locale Insonnia a tre Fontane, una giornata all’insegna del divertimento che apriva le porte alla più bella stagione dell’anno.

Quest’anno però è triste, è confuso e soprattutto è incognito, non sappiamo come e quando torneremo a riabbracciarci ma di sicuro chi ci ha tenuto compagnia, continuerà a farlo, è desiderio dell’Insonnia disco pub non rinunciare al primo maggio e i gestori hanno deciso di regalare a tutti un primo maggio, insolito ma decisamente goliardico.

A partire dalle 15 in diretta facebook nella pagina dell’Insonnia verrà trasmessa tanta musica con molti dj della provincia, un evento alquanto bizzarro ma che serve a sentirsi più vicini, e ricominciare da dove loro, non hanno mai smesso.

#INSONNIADISCOPUB

#INSONNIASOUNDFEST