Nasce a Castelvetrano la Consulta Giovanile di “Obiettivo Città”. L’annuncio è avvenuto durante un’incontro alla presenza dei Consiglieri Comunali di OC Calogero Martire, Enza Viola e Salvatore Stuppia con la partecipazione dei giovani che hanno aderito: Gioacchino Graffeo Iannone, Baldo Cusumano, Vito Curatolo, Gaspare Clemente, Salvatore Bertolino e Germano Di Stefano.

La Consulta riunisce giovani di ogni estrazione culturale e sociale senza distinzioni ideologiche ed è aperta a tutti i ragazzi tra i 14 e i 30 anni per favorirne la partecipazione attiva alla vita sociale della comunità, il cui collante è la voglia di rendere Castelvetrano più vivibile e l’amore per la stessa. Un progetto virtuoso e lungimirante che possa ridare il giusto rilievo alla classe dirigente del domani della nostra Città. Una città aperta alle esigenze dei giovani e in grado di valorizzare le buone idee perché la “città a misura di giovani” è la città ideale per tutti.